Xi Jinping destaca importância da cooperação internacional na resposta às mudanças climáticas

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, continuou sua presença na 16ª Cúpula do G20 por meio de videoconferência na noite deste domingo (31) em Pequim.

Na ocasião, ele apontou que a implementação plena e efetiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Acordo de Paris necessita estar aliada ao status principal da ONU. Além disso, o presidente chinês salientou que é necessário cumprir o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, baseando-se no Direito Internacional para desenvolver a cooperação.

O líder chinês declarou que a resposta às mudanças climáticas e a promoção da transição energética dependem do progresso tecnológico. Os países membros do G20 devem liderar o impulso da utilização das tecnologias avançadas, enquanto as nações desenvolvidas precisam cumprir suas promessas relativas ao fornecimento de apoio financeiro aos países em desenvolvimento.

Segundo Xi Jinping, os desastres naturais causados por climas extremos ocorreram frequentemente nos últimos anos. É mais urgente responder às alterações climáticas. Além disso, as flutuações recentes no mercado energético internacional também nos recordaram de que é importante equilibrar a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, levando em consideração a resposta às mudanças climáticas e à garantia do bem-estar da população. As principais economias do mundo devem fortalecer a cooperação neste aspecto.

