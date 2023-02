Xi Jinping destaca importância de entender e avançar modernização chinesa

O líder máximo da China fez as observações ao discursar na abertura de uma sessão de estudo na Escola do Comitê Central do PCCh (Academia Nacional de Governança) edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou nesta terça-feira (7) a importância de entender corretamente e promover vigorosamente a modernização chinesa.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações ao discursar na abertura de uma sessão de estudo na Escola do Comitê Central do PCCh (Academia Nacional de Governança).

A sessão contou com a presença de membros recém-eleitos e membros suplentes do Comitê Central do PCCh, bem como dos principais oficiais de nível provincial e ministerial.

