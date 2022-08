Xi Jinping destaca importância de manter direção correta da Frente Única na nova era

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, fez um importante discurso durante a Conferência do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) sobre o Trabalho da Frente Única que ocorreu na sexta-feira (29) em Pequim.

O líder chinês enfatizou que este ano marca o 100º ano da formação da política da Frente Única e que é necessário manter uma direção correta desta política patriótica. No seu discurso, Xi Jinping indicou que as missões fundamentais da Frente Única Patriótica na nova era são aderir à orientação e ao caminho do socialismo com características chinesas, e à liderança do Partido Comunista da China e manter como prioridade a grande bandeira do patriotismo e do socialismo chinês.

O secretário-geral do Comitê Central do PCCh espera que o trabalho da Frente Única possa ser feito em torno das tarefas centrais e sirva à conjuntura geral, para fortalecer a orientação ideológica e desempenhar um papel para unir as forças do povo chinês em todos os partidos, religiões, etnias e classes sociais. Xi Jinping tem expectativa que a Frente Única possa convocar os chineses do interior e exterior para participar das grandes causas de construção de um país moderno socialista e da grande revitalização da nação chinesa.

