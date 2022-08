Xi Jinping destaca importância de profissionais talentosos para construir um exército poderoso

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Por ocasião da comemoração dos 95 anos da fundação do Exército Popular de Libertação (EPL) da China, o Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou nesta quinta-feria (28) um estudo coletivo para destacar a importância de profissionais talentosos na construção de um exército poderoso da nova era. O secretário-geral do PCCh, Xi Jinping proferiu um discurso.

Em seu pronunciamento, Xi Jinping destacou que a implementação da estratégia de construir um exército com talentos é importante para realizar os objetivos do Partido de fortalecer o exército na nova era e transformá-lo em uma força mundial de primeira classe. Ele pediu uma aceleração no processo para atualizar de forma abrangente a gestão do exército e estabelecer um contingente com membros altamente qualificados, que sejam dotados de integridade moral e alta capacidade profissional.

O secretário-geral chinês pediu para concretizar o espírito da Conferência do Comitê Central do PCCh sobre Trabalho de Talentos, além de dar um melhor desempenho ao papel de liderança e apoio dos talentos na construção de um exército poderoso.

