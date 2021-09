Xi Jinping destaca na ONU consolidação da confiança para construir um mundo melhor

O presidente chinês se comprometeu a elevar as relações entre a China e a ONU a um patamar ainda mais alto edit

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta terça-feira (21) do Debate Geral da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas por meio de videoconferência e proferiu um importante discurso, informa a Rádio Internacional da China.

O líder chinês lembrou que este ano marca o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China e o 50º aniversário da restauração do assento legítimo da República Popular da China nas Nações Unidas, evento importante que será comemorado solenemente na China. Ele se comprometeu a elevar as relações entre a China e a ONU a um patamar ainda mais alto.

Xi Jinping reiterou que perante a continuidade da disseminação da pandemia, a humanidade já foi profundamente transformada, na qual cada político responsável deve responder ao tema e tomar sua decisão histórica com confiança, coragem e responsabilidade.

O presidente chinês disse que temos que superar a pandemia, que está relacionada ao futuro da humanidade. Ao mesmo tempo, temos que recuperar a economia e promovê-la de forma robusta, verde e saudável para que o desenvolvimento global entre em um novo estágio equilibrado, coordenado e inclusivo.

O líder chinês ainda apresentou propostas para o desenvolvimento global, que inclui colocá-lo em prioridade, assim como o desenvolvimento centrado no povo, o benefício universal, a inclusão, a convivência harmoniosa entre a humanidade e a natureza, e as ações direcionadas à cooperação.

Xi Jinping ressaltou a importância da unidade e a prática do conceito de relações internacionais caracterizado pelo respeito mútuo, cooperação e ganho mútuo, além de aperfeiçoar a governança global e praticar o verdadeiro multilateralismo.

O presidente chinês finalizou que no momento de enfrentar de novo uma encruzilhada, a tendência de paz, desenvolvimento e progresso da humanidade é incontível, razão pela qual, Xi Jinping pediu a consolidação da confiança para lidar com ameaças e desafios globais, promover a construção da comunidade de futuro compartilhado e construir um mundo ainda melhor.

