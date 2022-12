Xi Jinping destaca trabalhos da Campanha Patriótica de Saúde

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, fez uma instrução importante no 70º aniversário da Campanha Patriótica de Saúde.

Xi Jinping lembra que, sob a liderança do Partido Comunista da China (PCCh) nas últimas sete décadas, a Campanha Patriótica de Saúde vem sendo centrada no povo com prioridade à prevenção de doenças, desempenhando um grande papel na mudança da situação do saneamento urbano e rural, na resposta aos surtos de doenças infecciosas e na melhoria do nível de governança social higiénica.

O líder chinês espera que os trabalhadores do setor mantenham a boa tradição e inovem os modos e maneiras de trabalho, para dar novas contribuições à construção de uma China saudável.

Xi Jinping enfatizou que, frente à nova situação de prevenção epidêmica da Covid-19, é necessário fazer uso pleno das vantagens de organização e mobilização popular da Campanha Patriótica de Saúde, para orientar as pessoas a estudar conhecimentos e habilidades nos cuidados, praticar bons hábitos de higiene pessoal e modos de vida saudável, buscando garantir a segurança sanitária da vida do povo.

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Patrícia Comunello

