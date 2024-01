Xi Jinping deve fazer visita de Estado ao Brasil em novembro, antes do G20

Apoie o 247

247 - Em uma demonstração de estreitamento contínuo das relações entre Brasil e China, o presidente Xi Jinping está programado para realizar uma visita de Estado ao Brasil em novembro deste ano, informa o g1. A confirmação da viagem não apenas coincide com a reunião da cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro, mas também representa um gesto significativo de prestígio e retribuição no campo diplomático.

A expectativa em Brasília é a de selar a data definitiva da visita, que pode ocorrer tanto antes quanto depois do encontro no Rio de Janeiro, de acordo com fontes do Planalto e do Itamaraty. Assessores do presidente Lula (PT) destacam a importância da viagem de Xi Jinping a Brasília para uma reunião além do G20, considerando-a como um sinal de reconhecimento pelo gesto diplomático anterior do presidente brasileiro.

Em abril de 2023, Lula realizou uma visita à China. Durante essa visita, um comunicado conjunto divulgado por Brasil e China destacou o convite ao presidente chinês para visitar o Brasil. Agora, a confirmação dessa visita é vista como um passo crucial no fortalecimento dos laços entre as duas nações.

O ano de 2024 é especial para Brasil e China, pois marca o 50º aniversário de relações diplomáticas entre os dois países. Além disso, índices comerciais positivos têm sido celebrados pela diplomacia brasileira, consolidando a importância da parceria econômica entre as duas potências globais.

