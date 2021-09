Xi Jinping discursa na abertura do 6º Fórum Econômico do Oriente

O presidente chinês, Xi Jinping, participou e discursou por videoconferência na última sexta-feira (3), na cerimônia de abertura da sessão plenária do 6º Fórum Econômico do Oriente edit

Rádio Internacional da China - Em seu discurso por videoconferênia na última sexta-feira (3) na cerimônia de abertura da sessão plenária do 6º Fórum Econômico do Oriente, o presidente chinês, Xi Jinping, destacou a passagem naquela data do 76º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a agressão japonesa e da Guerra Mundial Antifascista. Segundo ele, a comunidade internacional deve defender resolutamente os resultados vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, salvaguardar a verdade histórica e insistir em aprender com a história para construir um futuro melhor.

O presidente chinês ressaltou que o cenário mundial está passando por mudanças profundas, a pandemia da Covid-19 continua avançando com frequentes surtos e a economia global enfrenta dificuldades para se recuperar. A cooperação regional no nordeste asiático está encarando tanto desafios severos quanto oportunidades importantes. Todas as partes devem se basear nas realidades regionais, adotar uma perspectiva global, unir-se para superar as dificuldades e planejar conjuntamente pelo desenvolvimento comum.

O 6º Fórum Econômico do Oriente foi realizado de 2 a 4 deste mês em Vladivostok, Rússia, com o tema “Oportunidades para o Extremo Oriente em um Mundo em Transformações”.

