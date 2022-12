Xi Jinping discursa na reunião de ano novo da Comissão Política Consultiva do Povo Chinês

No discurso, Xi Jinping enfatizou que 2023 marcará o ano inicial da implementação abrangente dos princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta sexta-feira (30) da reunião de ano novo do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh). Ele, em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), do Conselho de Estado e da Comissão Militar Central, estendeu saudações festivas e votos sinceros a outros partidos políticos, federações de indústria e comércio e personalidades sem filiação partidária, à população de todas as etnias do país, aos compatriotas nas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau e em Taiwan, assim como aos chineses no ultramar e aos amigos estrangeiros de todo o mundo que acompanham e apoiam a modernização da China.

No discurso, Xi Jinping enfatizou que 2023 marcará o ano inicial da implementação abrangente dos princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCCh, e também disse deve-se acolher os desafios com espírito de luta e se preparar para o o futuro com esforços incansáveis, empenhando-se para alcançar o objetivo do novo ano, a fim de criar uma boa base para atingir a meta do “segundo centenário”.

O líder chinês apontou que em 2022 foi realizado com sucesso o 20º Congresso Nacional do PCCh, em que traçou o grande projeto para a construção integral de um país socialista moderno. Neste ano, foi implementado o novo conceito de desenvolvimento e promovido um desenvolvimento de alta qualidade, garantindo o crescimento econômico, a safra de grãos bem como a estabilidade de emprego e de preços. Ainda adicionou que neste ano, o país melhorou as medidas de prevenção e controle epidêmico para proteger ao máximo a segurança e a saúde do povo e reduzir o impacto da epidemia ao desenvolvimento socioeconômico. Além disso, a China sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing, celebrou o 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria, lutou firmemente contra as atividades secessionistas pela “independência de Taiwan” e as intervenções das forças externas, bem como continuou impulsionando a diplomacia de grande país com características chinesas, mantendo o ambiente externo estável.

Xi Jinping disse que a CCPPCh fez novas contribuições para o desenvolvimento das causas do Partido e do Estado em 2022. Ele espera que no ano que vem o órgão implemente de forma abrangente os princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCCh, persista na unidade orgânica entre a liderança do Partido, a frente única e a democracia consultiva, melhore a interação das consultas profundas e promova a plena expressão de opiniões e a ampla reunião de consensos para contribuir melhor, com sabedoria e força, às tarefas da nova era e jornada.

