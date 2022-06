Xi Jinping discursa no Fórum Econômico de São Petersburgo e diz que o mundo enfrenta grandes mudanças

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta sexta-feira (17) e discursou na sessão plenária do 25º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo de forma virtual.

Xi Jinping destacou que o mundo enfrenta grandes mudanças e uma pandemia não vista em um século. A globalização econômica enfrenta ventos contrários e há desafios sem precedentes para a implementação da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. A comunidade internacional deseja alcançar um desenvolvimento mais equitativo, sustentável e seguro. Por isso, devemos aproveitar as oportunidades, enfrentar os desafios e trabalhar na implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global para construir um futuro compartilhado de paz e prosperidade.

Xi Jinping disse que, primeiro, precisamos promover um ambiente propício para o desenvolvimento. É importante seguir o verdadeiro multilateralismo, respeitar e apoiar a busca de todos os países por caminhos de desenvolvimento adequados às suas condições nacionais, construir uma economia mundial aberta e aumentar a representação e a voz dos mercados emergentes e países em desenvolvimento na governança econômica global, em prol de um desenvolvimento global mais equilibrado, coordenado e inclusivo.

Segundo, o presidente assinalou que precisamos fortalecer as parcerias de desenvolvimento. É importante aumentar as cooperações Norte-Sul e Sul-Sul, reunir recursos de cooperação, plataformas e redes de parcerias de desenvolvimento e ampliar a assistência ao desenvolvimento, a fim de criar maior sinergia para o desenvolvimento e fechar a lacuna de desenvolvimento.

Terceiro, precisamos avançar na globalização econômica. Xi Jinping afirmou que é importante reforçarmos a "conectividade suave" das políticas de desenvolvimento e regras e padrões internacionais, rejeitarmos tentativas de dissociação, interrupção do fornecimento, sanções unilaterais e pressão máxima, removermos as barreiras comerciais, mantermos as cadeias industriais e de abastecimento globais estáveis, enfrentarmos o agravamento da alimentação e crises energéticas e concretizarmos a revitalização da economia mundial.

Quarto, precisamos buscar o desenvolvimento impulsionado pela inovação. É importante desbloquear o potencial de crescimento impulsionado pela inovação, melhorar as regras e o ambiente institucional para a inovação, eliminar as barreiras ao fluxo de fatores de inovação, aprofundar os intercâmbios e a cooperação em inovação, facilitar uma integração mais profunda da ciência e tecnologia na economia, e garantir que os frutos da inovação sejam compartilhados por todos.

Xi Jinping apontou que os fundamentos da economia chinesa – sua forte resiliência, enorme potencial e sustentabilidade de longo prazo – permanecem inalterados, bem como que tem plena confiança no desenvolvimento econômico da China. Assim, a China continuará a promover o desenvolvimento de alta qualidade, expandir a abertura de alto padrão com firme determinação e buscar uma cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota. A China está pronta para trabalhar com a Rússia e todos os outros países para explorar as perspectivas de desenvolvimento, compartilhar oportunidades de crescimento e fazer novas contribuições para aprofundar a cooperação global para o desenvolvimento e construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

