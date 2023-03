Xi Jinping divulga discurso proferido em Vnukovo

"Durante a visita, espero trocar opiniões profundas com o presidente Putin sobre as relações bilaterais e os assuntos regionais e internacionais de grande relevância" edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, fez um discurso por escrito no aeroporto de Moscou nesta segunda-feira (20), onde desembarcou para uma visita de três dias. Segue o texto do pronunciamento na íntegra:

“A convite do presidente Putin, fico honrado em pisar mais uma vez na terra da Rússia, iniciando minha visita de Estado ao país. Quero apresentar, em nome do governo e do povo chinês, os sinceros cumprimentos e bons votos para o governo e o povo da Rússia.

A China e a Rússia são os países de boa vizinhança que estão vinculados pelas montanhas e águas comuns. Há dez anos, realizei a minha primeira visita de Estado ao país como presidente da China, dando início, junto com o presidente Putin, a um novo capítulo do desenvolvimento das relações bilaterais em todos os aspetos. Ao longo de dez anos, China e Rússia consolidaram e desenvolveram laços bilaterais com base nos princípios de não alinhamento, não confronto e não ter como alvo terceiros, dando exemplo de relações entre grandes países, caracterizadas pelo respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação de ganho por todos. Os dois países vêm consolidando constantemente a confiança política mútua, aprofundando a cooperação pragmática e desenvolvendo coordenações internacionais eficazes. A amizade tradicional de geração em geração entre os dois países tem se enraizado nos corações das populações. O progresso das relações sino-russas traz benefícios práticos para os dois povos e também contribui para o desenvolvimento mundial.

A China e a Rússia estão entre os principais países do mundo, sendo também membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, desempenhando papéis importantes nos assuntos internacionais. Frente ao mundo cheio de mudanças e vicissitudes, a China está disposta a trabalhar, ao lado da Rússia, para defender o sistema interacional que tem a ONU como núcleo, a ordem internacional baseada nas leis internacionais e as normas básicas das relações interacionais que têm como alicerce e princípio a Carta da ONU, de modo a salvaguardar o verdadeiro multilateralismo, promover a multipolarização do mundo e a democratização das relações internacionais, assim como o desenvolvimento da governança global em direção mais justa e razoável.

Durante a visita, espero trocar opiniões profundas com o presidente Putin sobre as relações bilaterais e os assuntos regionais e internacionais de grande relevância e interesses comuns, de maneira a traçar planos para a coordenação estratégica e a cooperação pragmática entre os dois países na nova era. Estou convicto de que a visita terá resultados frutíferos, injetando uma nova força motriz ao desenvolvimento estável da parceria de coordenação estratégica abrangente para uma nova era entre a China e a Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.