Xi Jinping diz na COP15 que solidariedade e cooperação são as únicas maneiras de enfrentar os desafios globais

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, discursou por videoconferência, na última quinta-feira, na cerimônia de abertura da sessão de alto nível da segunda parte da 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (COP15).

Observando que a humanidade vive em uma comunidade com um futuro compartilhado, Xi Jinping disse que a solidariedade e a cooperação são as únicas maneiras eficazes de enfrentar os desafios globais.

“Um ecossistema sadio é essencial para a prosperidade da civilização. Devemos trabalhar juntos para promover a coexistência harmoniosa entre o Homem e a Natureza, construir uma comunidade de toda a vida na Terra e criar um mundo limpo e belo para todos nós”, disse o líder chinês.

Ele apelou que é preciso construir um consenso global sobre a proteção da biodiversidade, trabalhar conjuntamente para a conclusão da Estrutura Global de Biodiversidade Pós-2020, e definir metas e caminhos para a proteção da biodiversidade global. O presidente chinês acrescentou que é necessário impulsionar o processo global de proteção da biodiversidade, transformar ambições em ação, apoiar os países em desenvolvimento na construção de capacidades e coordenar esforços para enfrentar a mudança climática, a perda da biodiversidade e outros desafios globais.

“Precisamos promover o desenvolvimento verde através da proteção da biodiversidade, acelerar a transformação verde dos modos de desenvolvimento e estilo de vida e alavancar a Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI) para proporcionar maiores benefícios às pessoas de todos os países”, disse Xi Jinping. Para ele, é fundamental manter uma ordem global justa e equitativa na proteção da biodiversidade, defender firmemente o verdadeiro multilateralismo, apoiar firmemente o sistema internacional centrado na ONU e a ordem internacional sustentada pelo direito internacional e formar uma forte sinergia para proteger a Terra, nossa pátria comum.

A China tem feito esforços ativos para promover o progresso ecológico e a proteção da biodiversidade, disse Xi Jinping, acrescentando que a diversidade, a estabilidade e a sustentabilidade do ecossistema têm melhorado continuamente. “Encontramos um caminho de proteção da biodiversidade com características chinesas”, ressaltou ele. A China continuará a avançar no progresso ecológico, e planejará seu desenvolvimento na perspectiva da coexistência harmoniosa entre o Homem e a Natureza.

Xi Jinping prometeu que a China vai implementar um grande número de projetos-chave para a proteção e restauração da biodiversidade em resposta ao Plano de Ação para a Década das Nações Unidas para a Restauração do Ecossistema. Também vai aprofundar o intercâmbio e a cooperação internacional.

“Faremos nosso melhor para fornecer apoio e assistência a outros países em desenvolvimento através da Coalização Internacional de Desenvolvimento Verde sob a Iniciativa Cinturão e Rota e do Fundo de Biodiversidade de Kunming, a fim de elevar a governança global da biodiversidade a um novo patamar”, acrescentou Xi Jinping.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Diego Goulart

