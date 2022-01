Xi Jinping diz que a China não quer ver forças externas criando uma "revolução colorida" no Cazaquistão

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (7) uma mensagem ao presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev.

Na mensagem, o líder chinês expressou sua preocupação ao seu homólogo cazaque pelos feridos e perdas de propriedades durante a turbulência ocorrida no país nos últimos dias. Disse também que as ações tomadas para resolver a crise mostram uma grande responsabilidade do presidente Tokayev com seu povo e seu país.

Xi Jinping enfatizou que a China se opõe firmemente a quaisquer forças que tenham a intenção de prejudicar a estabilidade do Cazaquistão e ameaçar sua segurança e destruir a vida pacífica de seu povo.

A China não quer ver forças externas criando uma "revolução colorida" no Cazaquistão nem uma tentativa de interferir na amizade China-Cazaquistão. O presidente chinês reiterou que a China é o parceiro mais importante e mais sincero do Cazaquistão, e que o povo chinês sempre ficou ao seu lado.

