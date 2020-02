Xi Jinping diz que China alcançará "vitória total" no combate à epidemia

O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, disse que a China certamente pode alcançar uma vitória total na luta contra a epidemia da pneumonia causada pelo novo coronavírus edit

Da Agência chinesa Xinhua - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, disse na segunda-feira que a China certamente pode alcançar uma vitória total na luta contra a epidemia da pneumonia causada pelo novo coronavírus.

A situação no momento permanece muito séria, disse Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central.

Falando durante uma inspeção sobre o trabalho de prevenção e controle de epidemia em Beijing, Xi disse que o partido inteiro, as forças armadas e as pessoas de todos os grupos étnicos na China estão juntos com as pessoas de Hubei e Wuhan.

A Província de Hubei, da qual Wuhan é a cidade capital, está no centro do surto.

Xi assinalou que Hubei e Wuhan são a máxima prioridade para a prevenção e controle da epidemia.

"Wuhan é uma cidade heróica e as pessoas de Hubei e Wuhan são pessoas heróicas que jamais foram esmagadas por nenhuma dificuldade e perigo na história. Desde que nossos camaradas trabalhem em conjunto, combatam corajosamente e superem as dificuldades, nós certamente podemos alcançar uma vitória total na luta contra a epidemia", disse Xi.