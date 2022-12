Xi Jinping diz que China deve aumentar a autossuficiência em tecnologia agrícola

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da China, Xi Jinping, exortou o país a acelerar os esforços para alcançar a autossuficiência em tecnologia agrícola, identificando o desenvolvimento de sementes e equipamentos essenciais como áreas-chave, informa a mídia chinesa.

Em um discurso na conferência central de trabalho rural, realizada de sexta-feira até sábado e onde altos funcionários mapearam as prioridades políticas para agricultura, Xi enfatizou a necessidade de proteger a segurança alimentar dos chineses, dizendo que garantir um ambiente estável e o fornecimento seguro de alimentos e produtos agrícolas é a principal prioridade para a construção de um país agrícola forte.

"É necessário ficar de olho nas fronteiras da ciência e tecnologia agrícola do mundo", disse Xi, exortando o setor agrícola da China a "melhorar vigorosamente" sua ciência e tecnologia, com mais inovação.

A segurança da oferta de grãos foi apontada como um pilar da segurança nacional à medida que as tensões com os Estados Unidos e o restante do Ocidente aumentam. A produção de grãos atingiu um recorde de 686,53 milhões de toneladas em 2022, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas.

Nesse sentido, Xi pediu ao setor que reduza a perda de grãos e impulsione a pesquisa e o desenvolvimento, para aumentar a autossuficiência em sementes essenciais e equipamentos agrícolas cruciais.

A China é autossuficiente em arroz e trigo, mas depende fortemente das importações de soja, uma importante fonte de alimentação animal. A produção chinesa de soja vem aumentando fortemente, e Pequim vem buscando diversificar importadores.

