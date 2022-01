Xi Jinping diz que China está pronta para realizar uma Olimpíada "simples, segura e esplêndida"

O chefe de Estado chinês fez essas declarações ao se reunir com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, em Pequim edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, disse na semana passada que a China está pronta para realizar uma Olimpíada de Inverno simples, segura e esplêndida.

Xi Jinping fez essas declarações ao se reunir com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, em Pequim. O presidente afirmou que tudo está pronto para os Jogos Olímpicos de Inverno, após mais de seis anos de preparativos.

Segundo Xi Jinping, tanto o povo chinês como a comunidade internacional apoiaram a organização do evento. Com a participação de aproximadamente três mil atletas vindos de 90 países e regiões, Pequim 2022 será a Olimpíada de Inverno que conta com mais modalidades e que concederá mais medalhas de ouro.

O presidente chinês disse que a meta de conduzir 300 milhões de chineses a participarem de esportes de inverno, proposta feita na candidatura para ser sede olímpica, foi concretizada. Além disso, a organização do evento também impulsionou o desenvolvimento da indústria esportiva e economia de gelo e neve no país.

Thomas Bach, por sua vez, afirmou que os preparativos para Pequim 2022 são excepcionais e enalteceu a eficiência, determinação e dinâmica da China. O presidente do COI acredita que, com as medidas vigorosas adotadas pela parte chinesa, os jogos serão realizados de maneira segura e bem-sucedida. Bach destacou ainda que alguns países enviaram sua primeira delegação a uma Olimpíada de Inverno, o que demonstra o amplo apoio que a comunidade internacional deu a Pequim 2022. Ele disse também que a comunidade internacional se opõe à politização do esporte.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 serão inaugurados em 4 de fevereiro e vão até dia 20.

