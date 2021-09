Xi Jinping diz que países do BRICS são uma força indispensável no palco internacional

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou nesta quinta-feira (9) que os países do BRICS já se tornaram uma força que não pode ser ignorada no palco internacional.

O dirigente chinês fez tal avaliação ao participar da 13ª Cúpula do BRICS via videoconferência. Na ocasião, Xi Jinping apontou que este ano marca o 15º aniversário da cooperação do bloco. Nos últimos 15 anos, os cinco países do BRICS persistiram em abertura, abrangência e igualdade, aumentaram os contatos estratégicos e a confiança política mútua, respeitaram os sistemas sociais e caminhos de desenvolvimento uns dos outros e procuraram continuamente a melhor maneira de convivência entre os países.

Xi Jinping apontou que os países do BRICS se ativeram à inovação pragmática e à cooperação de benefícios compartilhados, conectaram suas políticas de desenvolvimento, complementaram-se com suas próprias vantagens e promoveram colaborações em diversos setores.

Para o presidente chinês, o BRICS também persistiu na justiça e equidade, apoiou o multilateralismo, participou da administração global e constitui uma força indispensável na arena internacional. “Não importando quais são as dificuldades, a cooperação do BRICS terá um desenvolvimento estável e um futuro promissor uma vez que os cinco países pensem no mesmo objetivo e conjuguem seus esforços”, disse o líder.

O dirigente chinês ainda afirmou que a China assumirá a presidência rotativa do BRICS no próximo ano e presidirá a 14ª cúpula do bloco. O país está disposto a trabalhar junto com os outros parceiros do BRICS para aprofundar as colaborações nas diversas áreas e estabelecer uma parceria mais estreita e pragmática para responder em conjunto aos desafios e criar um futuro melhor.

