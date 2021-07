Xi Jinping diz que partidos políticos devem buscar felicidade para o povo e progresso para a humanidade

Partido Comunista da China realizou por videoconferência cúpula com mais de 500 partidos políticos do mundo edit

Rádio Internacional da China - “Os partidos políticos, sendo forças importantes para impulsionar os progressos da humanidade, devem ancorar na direção correta do avanço e assumir a responsabilidade histórica de buscar a felicidade para o povo e progressos para a humanidade.” Estas são importantes opiniões do secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, durante seu discurso temático na Cúpula entre PCCh e Partidos Políticos do Mundo, que foi realizada no dia 6 de julho por meio de videoconferência.

Os partidos políticos desempenham um papel significativo na vida política dos países. Na atual circunstância de combinação da pandemia do Covid-19 e mudanças drásticas do mundo, a humanidade enfrenta muitos riscos e desafios. Pessoas de todos os países levantam suas vozes à procura de uma vida feliz.

Os partidos políticos de todo o mundo devem explorar de forma mais ativa meios para resolver desafios comuns e satisfazer as demandas de seus povos e demonstrar uma maior responsabilidade. Neste contexto, a cúpula global entre partidos políticos do mais alto nível e da maior escala, hospedada pelo PCCh, foi realizada sob muita esperança do mundo todo.

Durante o evento, Xi Jinping se reuniu via internet com líderes de mais de 500 partidos e organizações políticas de mais de 160 países, assim como com mais de dez mil representantes de partidos políticos e de diferentes setores para discutir o tema: “busca da felicidade para o povo e as responsabilidades dos partidos políticos”.

O líder chinês falou sobre as responsabilidades históricas dos partidos políticos em cinco aspectos, os quais são: a orientação da direção, a convergência de consensos, a promoção do desenvolvimento, o reforço da cooperação e o aprimoramento da governança. Apresentou também as propostas do PCCh em resposta a esses temas importantes.

De fato, as propostas do PCCh correspondem à sua aspiração inicial e missão, que podem ser resumidas como: “o PCCh é um partido que procura a felicidade do povo chinês e que se esforça pela causa de alcançar progressos para a humanidade”.

Como o PCCh liderará a China e o que trará para o mundo? Conforme Xi Jinping, as respostas são: a promoção da modernização com características chinesas para contribuir com a procura do ser humano sobre os caminhos da modernização; o aprofundamento integral da reforma e a ampliação da abertura para compartilhar os resultados do desenvolvimento com mais países e povos; o cumprimento da responsabilidade de um país e partido grandes para aumentar o bem-estar de toda a humanidade e a promoção do aprimoramento da governança global e execução do multilateralismo para melhor resolver as questões comuns da humanidade.

Neste novo ponto histórico, o PCCh, um partido centenário, fez um compromisso sério ao povo chinês e ao mundo inteiro de procurar uma vida ainda melhor para os 1,4 bilhão de chineses e promover a causa nobre da paz e desenvolvimento da humanidade.

