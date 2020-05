Xi Jinping diz que política da China é 'primeiro o povo'

247 - Xi Jinping, presidente da China, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, destacou o princípio de pôr os interesses do povo em primeiro lugar. A declaração foi feita nesta sexta-feira (22), ao participar das discussões com os legisladores da Região Autônoma da Mongólia Interior, norte da China.

Xi, ele próprio deputado da Assembleia Popular Nacional, o parlamento chinês, trocou opiniões com outros deputados sobre uma variedade de temas, incluindo a erradicação da pobreza, a conservação ecológica das pradarias e a unidade étnica.

O objetivo fundamental do Partido de unir e liderar o povo na revolução, desenvolvimento e reforma é garantir uma vida melhor para o povo, disse Xi, acrescentando que o Partido Comunista da China nunca vacilará na busca desse objetivo.

Em particular, destacou a adesão ao princípio de "pôr o povo em primeiro lugar" na coordenação do controle epidêmico e desenvolvimento socioeconômico.

Em relação à propagação da Covid-19, o Partido, desde o início, manifestou claramente que a vida e a saúde do povo devem ser consideradas as máximas prioridades. "Estamos dispostos a proteger a vida e saúde do povo a todo o custo", assinalou.

Xi enfatizou que é necessário melhorar os mecanismos regulares de resposta à epidemia para prevenir um ressurgimento do surto.

Ao sublinhar que o povo é a fonte principal da confiança para o Partido, Xi disse que as massas têm sido a fortaleza fundamental na resposta epidêmica do país.

A democracia socialista da China é a democracia mais ampla, mais genuína e mas efetiva para proteger os interesses fundamentais do povo, acrescentou.

Ao observar que a epidemia teve um impacto relativamente grande no desenvolvimento socioeconômico da China, o presidente disse que ela também conduziu a novas oportunidades para o desenvolvimento.

Xi pediu esforços específicos para traçar planos, reformas e políticas importantes que sirvam como motores no desenvolvimento de alta qualidade e governança de alta eficiência do país.

As autoridades devem tornar seus principais êxitos políticos trabalhar para o povo, assinalou Xi.

Também sublinhou os esforços para consolidar e ampliar o progresso em utilizar o desenvolvimento industrial e o emprego como métodos de alívio da pobreza e fazer um bom trabalho em facilitar o emprego para os universitários formados, trabalhadores migrantes e militares desmobilizados.

Xi expressou seu total apoio ao relatório sobre o trabalho do governo apresentado aos deputados da APN para sua deliberação. Ele também expressou um reconhecimento pleno ao trabalho da Mongólia Interior no último ano e sublinhou a importância de defender e melhorar o sistema de autonomia étnica regional.

Xi pediu a manutenção da determinação estratégica de construir uma civilização ecológica e destacou que a barreira ecológica verde na Mongólia Interior deve ser mais fortalecida.

Xi também pediu sólidos esforços para combater a corrupção e se opor à prática de usar o formalismo pelo fim do formalismo e burocratismo, informa a Xinhua.



