Xi Jinping diz que relações com Irã estão mais fortes

Rádio Internacional da China - Nesta quarta-feira (18), o presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone com o mandatário iraniano, Ebrahim Raisi.

Xi destacou que a amizade entre os povos da China e do Irã tem se tornado cada vez mais forte desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países nos últimos 50 anos. Em face da complexa situação da epidemia, a China e o Irã compartilham seus problemas e se ajudam. Enquanto trabalham juntos para combater a epidemia, fortalecem a solidariedade e a colaboração, além de promoverem a cooperação prática a fim de alcançar progressos. A China aprecia a atitude ativa do Irã para desenvolver as relações amigáveis e está disposta a trabalhar com o país persa para promover a estabilidade e o desenvolvimento de longo prazo da parceria estratégica abrangente China-Irã.

Por sua vez, Ebrahim Raisi parabenizou o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China e a fundação da relação diplomática entre China e Irã. Ele destacou que o Irã continuará dando a maior prioridade ao desenvolvimento da parceria estratégica abrangente China-Irã. O presidente iraniano também agradeceu o apoio oferecido pela China no combate do país contra a Covid-19, bem como a atitude justa da China nos assuntos sobre a crise nuclear do Irã. Segundo Raisi, o Irã está disposto a trabalhar com a China para aumentar a confiança mútua, aprofundar a cooperação bilateral e multilateral e, em conjunto, opor-se ao unilateralismo, hegemonismo e interferências de forças externas.

