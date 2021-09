Xi Jinping e Angela Merkel conversam sobre relações bilaterais entre China e Alemanha

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e a chanceler alemã, Angela Merkel, conversaram na última sexta-feira (10) por telefone para discutir as relações entre os dois países.

Xi Jinping disse que as relações sino-alemãs mantêm um desenvolvimento padrão. A cooperação bilateral em diferentes setores mostrou uma resiliência forte perante a pandemia, trazendo benefícios reais aos dois povos.

Os grandes sucessos no relacionamento sino-alemão residem no respeito mútuo, na procura de pontos comuns, no foco na cooperação de benefícios recíprocos e promoção de complementaridades com vantagens respectivas, avaliou o líder chinês.

Xi Jinping disse esperar que a Alemanha leve a União Europeia a persistir em políticas corretas para com a China, tratar de forma objetiva as diferenças e resolver as divergências com raciocínio, a fim de promover um relacionamento saudável entre os dois lados.

Merkel disse estar disposta a manter contatos estreitos com a China e se esforçar conjuntamente para lidar apropriadamente com as divergências tanto entre a Alemanha e a China quanto entre a União Europeia e o país asiático. O país também quer fomentar a cooperação em vacinas com a China, afirmou a chanceler alemã.

