Xi Jinping e Emmanuel Macron se encontram em Bali

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniram nesta terça-feira (15) na ilha de Bali, na Indonésia.

O líder chinês indicou que, nos últimos três anos, ele manteve contatos frequentes com Macron, o que impulsionou o desenvolvimento das relações sino-francesas. Perante um mundo com grandes mudanças, a China, a França e a Europa, como importantes forças da multipolarização, devem insistir na independência, autonomia, abertura e cooperação, para promover o desenvolvimento de longo prazo das relações bilaterais e injetar energias positivas no globo.

Xi Jinping sublinhou que a China continuará promovendo a abertura de alto nível e a modernização chinesa, o que oferecerá novas oportunidades para todos os países, incluindo a França. O presidente espera que as empresas chinesas possam ter um ambiente de negócios mais justo, equitativo e não discriminatório na França.

Macron parabenizou Xi Jinping pela reeleição como secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e pelo pleno sucesso do 20º Congresso Nacional do PCCh. O presidente francês disse que tanto a França como a China se dedicam à paz e ao desenvolvimento do mundo. Ele afirmou que está admirado pelo modelo de desenvolvimento da China e espera que os dois países continuem fortalecendo a coordenação para enfrentar em conjunto as questões globais, como a mudança climática, a crise alimentar e a biodiversidade, entre outras.

Os dois líderes trocaram também opiniões sobre a questão da Ucrânia.

