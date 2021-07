Xi Jinping e Kim Jong Un trocam mensagens de congratulações pelo aniversário do tratado bilateral de amizade

247 - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, trocou mensagens de congratulações neste domingo (11) com Kim Jong-un, secretário-geral do Partido do Trabalho da Coreia, também presidente do Conselho de Estado e Comandante em Chefe das Forças Armadas da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), na passagem do 60º aniversário da assinatura do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua China-RPDC.

Xi disse que o tratado serve como uma base política e legal importante para os dois países consolidarem a amizade e promoverem uma cooperação amigável, informa o Resistência.

Xi disse que está disposto a fortalecer a comunicação estratégica com Kim, e levar a cooperação amistosa bilateral a um novo estágio que beneficiará os dois países.

Kim, por sua vez, disse que diante da complicada situação internacional, a confiança e a amizade entre as duas partes se aprofundaram e os laços bilaterais atingiram um novo nível.

Kim disse que é uma posição firme do Partido dos Trabalhadores da Coréia e do governo da RPDC continuar aumentando e melhorando a amizade e a cooperação com a China.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, no domingo também trocou mensagens de congratulações com seu colega norte-coreano, Ri Son-gwon, no 60º aniversário da assinatura do tratado.

