Xi Jinping e Lula encontram-se em Beijing

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, encontrou-se nesta sexta-feira (14) em Beijing com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que está em uma visita de Estado na China.

Xi Jinping disse estar muito contente por receber de novo um velho amigo em Beijing. O líder chinês expressou seus votos para que Lula lidere a nova administração do Brasil para ter um bom início de governança.

O líder chinês apontou que sendo os maiores países em desenvolvimento e importantes mercados emergentes respectivamente dos hemisférios leste e oeste, a China e o Brasil são parceiros estratégicos globais e possuem amplos interesses comuns.

A China sempre trata e promove as relações com o Brasil a partir de uma visão estratégica e de longo prazo e coloca esses laços em uma posição prioritária em seu relacionamento exterior, afirmou Xi Jinping.

O dirigente chinês também disse que sendo um velho amigo do povo chinês, o presidente Lula tem prestado atenção e apoiado o desenvolvimento da amizade sino-brasileira, promovendo assim um salto nos laços entre os dois países.

“Estou disposto a trabalhar junto com o senhor para liderar e abrir um novo futuro das relações entre a China e o Brasil na nova era e trazer mais benefícios para os povos dos dois países”, apontou Xi Jinping.

O presidente chinês frisou que os esforços do país para promover um desenvolvimento de alta qualidade, acelerar o estabelecimento de um novo paradigma de desenvolvimento e fomentar uma abertura de alto nível trarão mais oportunidades para outros países, incluindo o Brasil.

O presidente chinês também disse acreditar que um relacionamento sino-brasileiro em avanço contínuo e estável desempenhará um papel ativo e relevante para a paz, estabilidade, prosperidade e desenvolvimento da região e do mundo.

Xi Jinping pediu que os dois países aprofundem colaborações pragmáticas, promovendo, de passos sólidos, os importantes programas de cooperação e desenvolvendo os potenciais cooperativos nos setores como agricultura, energia, infraestrutura, aviação e espaço e inovação científica e tecnológica, assim como a exploração da cooperação em áreas como economia verde, economia digital e energias limpas. A China saúda a entrada de mais produtos brasileiros de qualidade no mercado chinês.

Xi Jinping assinalou que a China defende firmemente que os países latino-americanos e caribenhos consolidem a paz e estabilidade, a independência e autonomia e a união e desenvolvimento, além de apoiar a integração regional e um maior papel da região nos assuntos internacionais.

Por sua vez, Lula disse que é com muito orgulho que visita a China pela quarta vez. “Temos com a China um extraordinário relacionamento, um relacionamento que a cada dia que passa fica mais maduro e se fortalece. Nós queremos que a relação Brasil-China transcenda a questão comercial e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China”, disse o presidente brasileiro.

O presidente brasileiro disse que o Brasil dá boas-vindas às empresas chinesas para investirem no Brasil e quer estreitar os laços com a China em áreas como educação e cultura. O país também está disposto a fomentar a cooperação com a China nos âmbitos multilaterais como o G20 e o BRICS, bem como fortalecer colaborações nas questões como finanças internacionais, resposta às mudanças climáticas e proteção ambiental.

Os dois chefes de Estado também trocaram opiniões sobre a crise da Ucrânia, concordando que o diálogo e as negociações representam o único meio viável para resolver o problema.

Depois do encontro, Xi Jinping e Lula compareceram a uma cerimônia de assinatura de acordos entre os dois países, os quais abrangeram setores como comércio e investimento, economia digital, inovação científica e tecnológica, informação e telecomunicações, redução da pobreza, quarentena e aeroespaço.

As duas partes também divulgaram uma declaração conjunta sobre o aprofundamento da parceria estratégica global.

Na noite de sexta-feira, Xi Jinping e sua esposa, Peng Liyuan, realizaram um banquete de recepção para Lula e sua esposa, Rosângela Lula da Silva.

