Xi Jinping e Macron prometem reforçar relações entre China e União Europeia

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente da França, Emmanuel Macron, conversaram por telefone na tarde desta quarta-feira (16).

O chefe de Estado francês dirigiu votos do ano novo chinês ao presidente da China, e parabenizou o sucesso da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pdquim. Ele apontou as dificuldades em organizar o evento esportivo no meio da pandemia e reiterou o apoio francês pelo sucesso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Pequim.

Xi Jinping disse que em 2021, mantiveram duas conversas telefônicas e compareceram duas vezes às cúpulas dos líderes da China, França e Alemanha por meio de videoconferência, promovendo ativamente o avanço dos laços bilaterais. No ano passado, a balança comercial entre China e França superou o patamar de US$80 bilhões, e a importação chinesa vinda da França registrou uma alta de 40%. Foram realizados também o primeiro seminário de inteligência artificial e o simpósio sobre a cooperação de tecnologia agrícola, o que tem grande importância por seu pioneirismo.

Segundo o presidente chinês, desde que assumiu a Presidência rotativa da União Europeia (UE) neste ano, a França fez diversos trabalhos no reforço da união e da autonomia de estratégias do bloco. “Ressaltei por várias vezes que a China e a Europa devem se conhecer corretamente, persistir em respeito mútuo, diálogo e cooperação de benefícios recíprocos”, disse Xi Jinping. Ele também reiterou a vontade chinesa de trabalhar junto com a parte francesa pelo sucesso do encontro dos líderes da China e da Europa, e a concretização dos diálogos estratégicos nas áreas de economia e comércio, proteção do meio ambiente, aplicação digital e intercâmbios pessoais.

