Xi Jinping e Peng Liyuan recebem rei e rainha-mãe do Camboja

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e sua esposa, Peng Liyuan, receberam nesta sexta-feira (24) em Beijing o rei do Camboja, Norodom Sihamoni, e a rainha-mãe, Monineath Sihanouk.

Xi Jinping deu as boas-vindas aos hóspedes cambojanos que foram a Pequim para consultas médicas e férias. O líder chinês lembrou que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre dois países há 65 anos, o relacionamento China-Camboja já se tornou um modelo de relações internacionais, acrescentando que sendo grandes amigos do povo chinês, o rei e rainha-mãe testemunharam a fundação da República Popular da China e sua reforma e desenvolvimento.

O presidente chinês reiterou que o Partido Comunista da China está unindo e liderando o povo de todos os grupos étnicos do país a promover o rejuvenescimento da nação chinesa em todos os aspectos com a modernização chinesa. Junto com o Camboja, a China está disposta a acelerar o estabelecimento de uma comunidade de futuro compartilhado entre os dois países.

Por sua vez, o rei e a rainha-mãe do Camboja agradeceram a assistência generosa e apoio da China e disseram que estão satisfeitos com os êxitos alcançados pelo país. O Camboja vê com bons olhos a iniciativa do Cinturão e Rota e a ideia de comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, ambas apresentadas pelo presidente Xi Jinping, reiteram os hóspedes cambojanos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.