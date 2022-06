Xi Jinping: é preciso ouvir a voz do povo pela Internet e outros canais

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, destacou a importância de ouvir melhor a voz do povo por meio do uso da Internet e de outros canais.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações em uma instrução recente sobre a necessidade de estudar e absorver as sugestões e opiniões dos internautas acerca do trabalho relacionado ao próximo 20.º Congresso Nacional do PCCh.

Xi Jinping enfatizou que é importante respeitar melhor a opinião pública e seguir as aspirações do povo. Observando que o 20.º Congresso Nacional do PCCh é um evento importante do Partido na agenda política do país, Xi Jinping disse que a coleta da opinião pública por meio de plataformas online é uma maneira eficaz para os membros do Partido e o público em geral contribuírem com sugestões para o desenvolvimento do país e o rejuvenescimento da nação. É também um exemplo de democracia de todo o processo popular, acrescentou o presidente.

De 15 de abril a 16 de maio, plataformas online foram utilizadas para coletar opiniões e sugestões do público para o 20.º Congresso Nacional do PCCh, previsto para o segundo semestre de 2022. Foram recebidas mais de 8,54 milhões de ideias e sugestões.

