Xi Jinping e presidente angolano trocam mensagens de felicitações pelos 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente angolano, João Lourenço, trocaram mensagens de congratulações pela ocasião dos 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países nesta quinta-feira (12).

Xi Jinping afirmou que, nas últimas quatro décadas, a China e Angola insistiram na amizade e cooperação e se apoiaram em questões de interesses fundamentais e de grande preocupação. Segundo ele, atualmente, o relacionamento sino-angolano está em bom andamento e as cooperações frutíferas em todas as áreas beneficiam ambos os povos.

O líder chinês disse que quer trabalhar junto com o presidente angolano para continuar aprofundando a confiança política, fortalecendo cooperações e aumentando a amizade entre os dois povos.

Em sua mensagem, João Lourenço disse que, após o estabelecimento das relações diplomáticas, as relações bilaterais vêm se desenvolvendo e as cooperações em áreas importantes alcançaram resultados satisfatórios. Ele apontou que os dois países contam com a mesma opinião em muitas questões internacionais, e a parte angolana quer reforçar ainda mais as cooperações amistosas com a China na busca de progresso, prosperidade e desenvolvimento comum.

