Xi Jinping e presidente da Costa do Marfim trocam mensagens de felicitações pelo 40º aniversário das relações diplomáticas

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, trocaram nesta quinta-feira (2) mensagens de felicitação pelo 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping apontou que, nos últimos 40 anos, a China e a Costa do Marfim têm mantido uma relação sincera e amistosa e se apoiado mutuamente nas principais questões relacionadas aos interesses e preocupações um do outro, tornando-se amigas e parceiras importantes no caminho de desenvolvimento e revitalização. Ele lembrou que, no ano passado, conversou com o presidente Ouattara por telefone, alcançando um novo consenso quanto ao aprofundamento da cooperação entre os dois lados em todas as áreas. O presidente chinês está altamente atento ao desenvolvimento das relações com a Costa do Marfim e está disposto a render esforços, em conjunto com o presidente Ouattara, para fortalecer o apoio mútuo e reforçar a cooperação em todos os aspectos, a fim de promover suas relações para um novo patamar e beneficiar seus povos.

O presidente costa-marfinense manifestou que, nos últimos 40 anos, as relações entre os dois países permaneceram em um desenvolvimento de alto nível. Ele agradece a parte chinesa pelo apoio à construção de infraestruturas, energia e de outros aspectos. Ouattara quer reforçar a colaboração com a China e promover suas relações cooperativas amistosas para uma nova era em que os dois países manterão unidade, apoio mútuo e intercâmbio estreito e alcançarão resultados frutíferos, em busca de um novo e maior desenvolvimento.

