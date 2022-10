Xi Jinping e presidente das Maldivas trocam congratulações pelos 50 anos das relações diplomáticas

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente das Maldivas, Ibrahim Mohamed Solih, trocaram no último sábado (14) mensagens de congratulações pela celebração do 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

O líder chinês ressaltou que a China e as Maldivas mantêm intercâmbios amistosos de longa data. Nos últimos 50 anos, desde o estabelecimento dos laços diplomáticos, os dois países sempre se respeitaram e se apoiaram mutuamente, dando um exemplo de relacionamento marcado pela igualdade, benefícios recíprocos e ganha-ganha entre países grandes e pequenos. Nos últimos anos, as duas nações têm trabalhado em conjunto para enfrentar os desafios da epidemia de Covid-19, aprofundar a cooperação pela Iniciativa “Cinturão e Rota” e salvaguardar e promover o verdadeiro multilateralismo, dando um novo impulso e abrindo novas perspectivas para as relações bilaterais. Xi Jinping afirmou prestar grande importância ao desenvolvimento das relações com as Maldivas, e estar disposto a trabalhar com o presidente Ibrahim Mohamed Solih para promover a parceria de cooperação amistosa abrangente entre a China e as Maldivas, levando mais benefícios tanto para dois países quanto para seus povos.

Por sua vez, Solih afirmou que as relações Malvidas-China estão baseadas nas raízes históricas comuns, igualdade soberana e respeito mútuo, bem como na firme persistência da política de Uma só China pelo governo das Maldivas. A China tem contribuído muito para o desenvolvimento econômico, social e cultural das Maldivas. O presidente das Maldivas afirmou estar confiante de que a longa amizade e a cooperação entre os dois países, formadas nos últimos 50 anos, serão aprofundadas e ampliadas.



Tradução: Inês Zhu

Revisão: Diego Goulart

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.