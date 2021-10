Xi Jinping e presidente do Conselho Europeu acertam reforço na comunicação

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou por telefone com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na última sexta-feira (15).

Xi Jinping apontou que é necessário que a China e a UE reforcem a comunicação estratégica e promovam conjuntamente o desenvolvimento saudável e estável das relações entre os dois lados. Além disso, ambos devem aprofundar a comunicação política nos campos de desenvolvimento verde e digital, ampliar as áreas de cooperação pragmática e fortalecer a comunicação e a cooperação em questões como mudanças climáticas e conservação da biodiversidade. Espera-se que a UE possa aderir à autonomia estratégica, distinguir o certo do errado e trabalhar junto com a China para impulsionar a cooperação China-UE.

Charles Michel afirmou que os dois lados precisam cooperar no combate contra o novo coronavírus, na promoção da recuperação econômica, na resposta às mudanças climáticas e na manutenção da paz e estabilidade regional. O desenvolvimento contínuo da parceria estratégica China-UE corresponde ao interesse comum dos povos de ambas as partes. A UE está disposta a reforçar o diálogo e o contato com a China com um espírito de respeito mútuo, aprofundar a cooperação pragmática em várias áreas e manter uma comunicação e coordenação estreitas nas principais questões internacionais.

Tradução: Cecília Ma

Revisão: Erasto Santos Cruz

