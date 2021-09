Xi Jinping e primeiro-ministro italiano conversam sobre intensificação da cooperação mútua

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - Em conversa por telefone com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, nesta terça-feira (7), o presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que as relações sino-italianas têm uma base história sólida. Os dois países promovem benefícios mútuos na cooperação e se admiram no aspecto cultural.

A China quer intensificar com a Itália a busca da direção correta do desenvolvimento da parceria bilateral, que priorize o respeito recíproco, mantenha a amizade e aprofunde a cooperação, servindo de exemplo para o relacionamento entre os países de diferentes sistemas e culturas, destacou Xi Jinping.

O presidente chinês também elogiou os esforços do governo italiano em promover a cooperação global na saúde pública e na economia à frente da presidência rotativa do G20.

PUBLICIDADE

Draghi afirmou que a Itália e a China mantêm boas relações e seu governo valoriza muito a parceria estratégica integral com os chineses. O primeiro-ministro disse ainda que espera ampliar a colaboração bilateral em todas as áreas.

PUBLICIDADE