Xi Jinping e Putin conversam via telefone

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, conversaram via telefone nesta quarta-feira, 15.

Segundo a agência chinesa Xinhua, Xi destacou o progresso das relações comerciais China-Rússia e afirmou que Pequim está pronta para trabalhar com Moscou no sentido de fortalecer a cooperação bilateral.

Além disso, Xi disse que a China está disposta a trabalhar com a Rússia para apoiar interesses relativos à soberania e à segurança. Também reforçou a intenção de aprofundar a coordenação estratégica e fortalecer a coordenação nas Nações Unidas, nos BRICS e na Organização de Cooperação de Xangai.

Por sua vez, Putin elogiou o desenvolvimento econômico da China e reafirmou sua oposição às forças que tentam intervir na China via Xinjiang, Hong Kong e Taiwan. Ele também afirmou que Moscou está pronta para fortalecer a cooperação com Pequim, com o objetivo de impulsionar a multipolarização do mundo.

Os presidentes também conversaram sobre a operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Xi expressou que está pronto para ajudar a solucionar a crise.

"Todas as partes envolvidas devem assumir uma postura responsável, promovendo assim a solução correta da crise na Ucrânia", disse a emissora central chinesa citando Xi. "A China está preparada para continuar desempenhando seu papel construtivo".

Como Xi explicou, Pequim assume uma posição independente sobre a questão ucraniana, "levando em consideração os fatos e as realidades históricas".

“Contribuímos ativamente para preservar a paz em escala global. Da mesma forma, contribuímos para manter uma ordem econômica estável no mundo”, destacou.

