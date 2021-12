Xi Jinping e Putin se reúnem por videoconferência e fortalecem aliança estratégica

A Rússia e a China são parceiros estratégicos e juntos modificam o panorama internacional no sentido do multilateralismo edit

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu nesta quarta-feira (15) com o presidente russo, Vladimir Putin, por meio de uma conferência virtual. É a segunda que os chefes de Estado realizam este ano.

As relações entre a Rússia e a China são um verdadeiro modelo no século XXI, afirmou o presidente russo Vladimir Putin durante encontro com o líder chinês, Xi Jinping, informa a Sputnik.

Como parceiros estratégicos abrangentes de coordenação para uma nova era, a China e a Rússia apóiam-se firmemente nas principais questões relativas aos interesses centrais de cada uma, coordenam-se estreitamente nos assuntos internacionais e desempenham um papel central na manutenção da paz e estabilidade globais.

Uma série de novas conquistas foram alcançadas nos campos da política, economia e comércio, ciência e tecnologia, energia e militar nas relações bilaterais.

Desde o início deste ano, a China e a Rússia tomaram a celebração do 20º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia como um novo ponto de partida para promover a coordenação estratégica e cooperação prática abrangente entre os dois países.

Os chefes de estado mantiveram contatos frequentes e próximos em 2021. Em maio, Xi e Putin testemunharam a cerimônia de inauguração de um projeto de cooperação bilateral em energia nuclear por meio de um link de vídeo.

Em junho, os presidentes se reuniram por meio de uma videoconferência para anunciar conjuntamente a extensão do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia.

Em julho, Xi enviou uma mensagem de condolências a Putin pela queda de um avião de passageiros russo. Em agosto, os líderes conversaram por telefone para discutir as relações bilaterais e a situação afegã.

Com a China sendo o principal parceiro comercial da Rússia por muitos anos consecutivos, seu comércio bilateral excedeu 100 bilhões de dólares americanos em 2018 pela primeira vez e manteve o ímpeto apesar da pandemia COVID-19.

Nos primeiros 10 meses deste ano, o comércio de bens entre a China e a Rússia atingiu um recorde de 115,6 bilhões de dólares, superando o volume de todo o ano de 2020, mostraram estatísticas oficiais.

Em março, a China e a Rússia assinaram um memorando de entendimento sobre o estabelecimento conjunto de uma estação internacional de pesquisa científica na lua.

O Ano de Inovação Científica e Tecnológica China-Rússia foi concluído no mês passado, com mais de 1.000 eventos de intercâmbio em inovação e cooperação científica.

Um exercício militar conjunto entre a China e a Rússia, denominado ZAPAD / INTERACTION-2021, foi realizado no noroeste da China. As duas marinhas realizaram seu primeiro cruzeiro marítimo conjunto e as duas forças aéreas realizaram sua terceira patrulha aérea estratégica conjunta.

