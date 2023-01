Xi Jinping e Putin trocam cartas de felicitação de ano novo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, trocaram no dia 31 de dezembro cartas de felicitação de ano novo.

Na sua carta, Xi Jinping mandou, em nome do governo e do povo chinês, votos de feliz ano novo para o povo russo. Xi Jinping disse que o ano de 2022 foi um ano extraordinário. Mesmo assim, as relações sino-russas mantiveram um desenvolvimento saudável diante da situação internacional complicada e da propagação da pandemia. Este ano, a cooperação econômica sino-russa alcançou novos êxitos, injetando mais energia para o desenvolvimento dos dois países, e a realização do ano esportivo China-Rússia aprofundou ainda mais a amizade entre os dois países.

Para o presidente chinês, o ano de 2023 será o primeiro ano da implementação dos princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que trará novas oportunidades para o desenvolvimento das relações sino-russas. Xi Jinping disse que ele está disposto a manter o intercâmbio com o presidente Putin para aprofundar a coordenação estratégica abrangente e a cooperação prática entre os dois países, beneficiando os povos dos dois países.

Por sua vez, Putin mandou também suas felicitações de ano novo para Xi Jinping. Putin expressou que a parceria estratégica abrangente de coordenação Rússia-China continuou a se fortalecer, o diálogo político entre os dois países vem crescendo, e o volume do comércio bilateral entre os dois países atingiu o nível mais alto na história. Putin acredita que as cooperações bilaterais entre os dois países possam chegar a um novo patamar com os esforços dos dois países.

No mesmo dia, o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, trocou também cartas de felicitações com o seu homólogo russo, Mikhail Mishustin.

