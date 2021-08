Xi Jinping e Vladimir Putin conversam por telefone sobre relações bilaterais e situação no Afeganistão

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta quarta-feira (25) por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin.

Xi Jinping afirmou que a partir deste ano, a China e a Rússia promoverão a colaboração estratégica e a cooperação pragmática em todos os aspetos, alcançando uma série de novas conquistas.

Ambos os lados devem inovar a maneira de colaboração, expandir a área da cooperação e se esforçar para obter mais resultados. Atualmente, a China está disposta a aprofundar a cooperação de desenvolvimento e produção da vacina com a Rússia para garantir uma cadeia de suprimentos global segura e estável.

Além disso, o lado chinês apoia firmemente que a Rússia siga um caminho de desenvolvimento que atenda às suas condições nacionais, bem como as medidas tomadas pelo lado russo para salvaguardar a segurança nacional.

Os dois lados trocaram opiniões sobre a situação no Afeganistão.

Segundo o presidente chinês, a China respeita a soberania, a independência e a integridade territorial do Afeganistão e sempre desempenhou um papel construtivo nas soluções políticas, estando disposta a fortalecer a comunicação e a cooperação com a comunidade internacional, incentivando o país a construir uma estrutura política inclusiva e aberta e a realizar políticas internas e externas brandas e estáveis.

O presidente russo disse que sob a situação atual, a China e a Rússia devem cooperar estreitamente e apoiar firmemente um ao outro. A Rússia espera continuar aprofundando as cooperações pragmáticas em várias áreas com a China, e fortalecer a cooperação na luta contra a pandemia.

Em relação à situação do Afeganistão, Putin afirmou que os dois países têm posições semelhantes e interesses comuns nesta questão. A Rússia está disposta a se comunicar e colaborar com a China a fim de promover a transição suave da situação do Afeganistão, combater o terrorismo e manter a segurança e a estabilidade regionais.