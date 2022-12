Xi Jinping e Vladimir Putin conversam por videoconferência

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, realizou nesta sexta-feira em Beijing (30) uma videoconferência com o presidente russo, Vladimir Putin.

Na conversa, Xi Jinping apontou que a parceria estratégica abrangente de coordenação China-Rússia na nova era tem se tornado cada vez mais madura e tenaz sob a liderança dos dois líderes e pediu para que os dois países mantenham os atuais mecanismos de intercâmbio para promover mais cooperações práticas em áreas tais como economia, energia, finanças e agricultura, promover também a construção de instalações de interconexão e aprofundar cooperações tanto na área da energia tradicional como na energia nova. Recentemente, a China otimizou as medidas de prevenção e controle da epidemia, para o presidente chinês, esta decisão é um sinal de que a China quer uma recuperação ordenada de intercâmbio pessoal com o mundo todo, incluindo a Rússia.

Xi Jinping disse que o mundo se encontra mais uma vez em uma encruzilhada histórica. A escolha entre a recuperação da mentalidade de Guerra Fria e o interesse comum da humanidade testa a sabedoria dos políticos dos países principais. Os fatos da história humana provam que a contenção e a repressão são impopulares, e que as sanções e intervenções estão fadadas ao fracasso. Por isso, a China está disposta a trabalhar com a Rússia e todas as forças progressistas do mundo, opondo-se ao unilateralismo, protecionismo e intimidação e defendendo firmemente a soberania, segurança e interesses de desenvolvimento de todos os países.

Por sua vez, Putin disse que está feliz por realizar esse intercâmbio anual com o seu homólogo chinês para resumir conjuntamente as conquistas do desenvolvimento das relações Rússia-China deste ano e planejar o plano para a cooperação bilateral para o próximo ano.

Segundo Putin, a China tem alcançado muitas conquistas de desenvolvimento socioeconômico sob a liderança do presidente Xi Jinping, e a influência internacional do país asiático vem crescendo nos últimos anos. Para o presidente russo, as relações Rússia-China mantiveram um bom desenvolvimento nas áreas de energia, agricultura, transporte, infraestrutura e esportes, mesmo numa situação internacional complexa e severa. A tenacidade, maturidade e estabilidade das relações Rússia-China foram ainda mais aprimoradas, tornando-as um modelo de relação entre grandes países no século XXI.

Na conversa, os dois líderes também trocaram opiniões sobre a atual crise na Ucrânia. Xi Jinping elogiou a atitude da Rússia de nunca ter se recusado a resolver o conflito por meio de negociações diplomáticas. Xi Jinping enfatizou que a China continuará mantendo uma posição justa e objetiva sobre a questão e promovendo a formação de uma força conjunta da comunidade internacional para resolver a crise de uma forma pacífica.

