Xi Jinping encoraja jovens a contribuir para fortalecer a ciência e tecnologia aeroespacial da China

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, encorajou jovens do setor aeroespacial a contribuir mais para a realização de maior autossuficiência e fortalecimento da China nas áreas de ciência e tecnologia aeroespacial.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez o comentário em uma carta nessa segunda-feira (2), respondendo a uma equipe que trabalha na construção da estação espacial na China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

O líder chinês estendeu saudações a todos os jovens do setor aeroespacial na carta para o próximo Dia da Juventude da China, neste 4 de maio.

Segundo o presidente, a indústria espacial do país tem feito continuamente novos avanços, incluindo os satélites do Sistema de Navegação por Satélites Beidou, sonda lunar Chang'e, sonda de Marte Tianwen, satélite de exploração solar Xihe, bem como a estação espacial Tiangong e seu módulo central Tianhe.

Um grande número de jovens do setor assumiu a liderança e importantes responsabilidades, demonstrando o espírito empreendedor da juventude chinesa da nova era. Xi Jinping acrescentou que para tornar a China mais forte no setor aeroespacial são necessários esforços contínuos por gerações.

tradução: Shi Liang

revisão: Patrícia Comunello

