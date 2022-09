Xi Jinping enfatiza a melhoria da capacidade de comunicação internacional

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - Por ocasião do 70º aniversário da fundação da China News Service (CNS, em sigla de inglês), Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, presidente do país e da Comissão Militar Central, enviou uma carta de felicitações a todos os camaradas da CNS.

Em sua carta, Xi Jinping observou que, nos últimos 70 anos, a CNS aderiu à sua política patriótica de fazer coberturas, com o objetivo de oferecer serviços às comunidades chinesas no exterior e desempenhar um papel ativo na narração da história chinesa e na difusão da voz chinesa.

Xi Jinping espera que a CNS aproveite o 70º aniversário de sua fundação como um novo ponto de partida para promover a inovação no sistema de discurso da comunicação internacional, além de acelerar a integração e o desenvolvimento, melhorar sua capacidade de comunicação internacional e aumentar a afinidade e a eficácia de suas coberturas.

O presidente chinês exigiu também que a CNS promova a unidade dos chineses no país e no exterior, faça novas e maiores contribuições para o intercâmbio de civilizações e contatos interpessoais entre a China e o exterior.

