Xi Jinping enfatiza administração integral e rigorosa do Partido Comunista da China

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, fez um importante discurso durante a segunda sessão plenária da 20ª Comissão Disciplinar Central do Partido.

Xi Jinping, também presidente do país e da Comissão Militar Central, enfatizou, ao discursar nesta segunda-feira (9), que, a partir de uma posição de destaque em relação à governança de longo prazo do partido, à estabilidade do país a longo prazo e à felicidade e bem-estar do povo, é preciso tomar a administração integral e rigorosa do PCCh como uma estratégia de longo prazo e um tema permanente da representação.

O líder chinês apontou que é necessário garantir a implementação dos princípios orientadores definidos no 20º Congresso Nacional do PCCh, realizado em outubro de 2022, com forte supervisão política. A supervisão, afirmou ele, é uma medida eficaz que obriga todos os membros a aderirem à liderança centralizada e unificada do Comitê Central do partido.

Xi Jinping também destacou que a situação da luta contra a corrupção ainda é grave e complicada. A corrupção, na qual as questões políticas e econômicas estão entrelaçadas, deve ser atacada com determinação, reforçou o líder chinês.

