Xi Jinping enfatiza esforços para alcançar meta do centenário da fundação do Exército

ICL

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente do país e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, participou nesta segunda-feira (24) de uma reunião com quadros dirigentes do Exército e proferiu um importante discurso.

Xi Jinping enfatizou que todo o Exército deveria estudar o espírito do 20º Congresso Nacional do PCCh, fortalecer a liderança ideológica e a implementação do trabalho, além de lutar para alcançar a meta do centenário da fundação da força armada, para abrir uma nova página no desenvolvimento da causa de um Exército forte.

