Xi Jinping enfatiza estudo, compreensão e implementação dos princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCCh

ICL

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, enfatizou nesta terça-feira (25) o estudo, a compreensão e a implementação dos princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCCh para lutar por novos sucessos na construção de um país socialista moderno em todos os aspectos.

Xi Jinping fez as observações ao presidir a 1ª sessão de estudo coletivo do Birô Político do 20º Comitê Central do PCCh.

