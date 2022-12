Xi Jinping enfatiza fazer bom trabalho no setor agrícola e rural

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - A Conferência Central do Trabalho Rural foi realizada entre 23 a 24 de dezembro em Beijing. O presidente chinês, Xi Jinping, participou da reunião e fez um importante discurso, enfatizando que a promoção integral da revitalização rural e a aceleração da construção de um país forte na agricultura são as disposições estratégicas feitas pelo Comitê Central do Partido Comunista da China com vistas à construção de um grande país socialista moderno.

Xi Jinping, que também é o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e o presidente da Comissão Militar Central, apontou que um país forte deve consolidar sua agricultura em primeiro lugar, e somente uma agricultura forte pode tornar o país próspero. É preciso trabalhar arduamente para fazer um bom trabalho nas áreas de agricultura, zonas rurais e com agricultores, pois é neste setor que se concentra a revitalização rural, promovendo a modernização agrícola e das áreas rurais e redobrando esforços para acelerar a construção de um país agricolamente forte.

Xi Jinping enfatizou que garantir o fornecimento estável e seguro de alimentos e produtos agrícolas importantes sempre representa a principal prioridade da construção de um país forte em agricultura. A promoção integral da revitalização rural é uma tarefa essencial para promover essa causa na nova era. É necessário aproveitar as forças motrizes da ciência e tecnologia e da reforma para acelerar os trabalhos nesta área.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Gabriela Nascimento

