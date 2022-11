Xi Jinping enfatiza solução das dificuldades de desenvolvimento por meio da abertura

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta sexta-feira (4) por videoconferência da cerimônia de abertura da 5ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla em inglês) e proferiu um discurso intitulado “Criando em Conjunto um Futuro Bonito, Aberto e Próspero”.

Xi Jinping disse que a abertura é uma força motriz importante do progresso da civilização humana e um caminho necessário para o desenvolvimento e prosperidade do mundo. Atualmente, o mundo vive mudanças profundas não vistas em um século enquanto ainda não possui impulso suficiente para recuperar a economia global.

“Nós devemos usar a abertura para resolver as dificuldades de desenvolvimento, unindo as forças de cooperação, estimulando a inovação e buscando benefícios mútuos para promover o avanço constante da globalização econômica e fortalecer o dinamismo de desenvolvimento de todos os países, fazendo com que os frutos do desenvolvimento beneficiem cada vez mais equitativamente os povos de todos os países.

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Erasto Santos Cruz

