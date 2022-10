Xi Jinping enfatiza unir vontade e esforços para concretizar a grande revitalização da nação chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Xi Jinping participou nesta segunda-feira (17) da discussão da delegação da Região Autônoma da Etnia Zhuang de Guangxi no 20º Congresso Nacional do PCCh. Ele apontou que o 20º Congresso Nacional dá direção de avanço às causas do Partido e do Estado, sendo um manifesto político e um programa de ação com que o PCCh une e lidera o povo de todo o país para persistir e desenvolver o socialismo com características chinesas na nova era e na nova jornada.

Xi Jinping enfatizou que para colocar em prática os princípios definidos no 20º Congresso Nacional, é preciso resumir os trabalhos dos últimos cinco anos e compreender o significado da grande transformação ocorrida no país nos últimos dez anos e aderir à visão de mundo e à metodologia do pensamento de socialismo com características chinesas na nova era. O líder chinês salientou ainda que é necessário se dedicar à missão e à tarefa de promover a grande revitalização da nação com a modernização do estilo chinês, seguir o importante requisito de orientar a grande revolução social com a grande auto-revolução, e também responder à demanda do tempo de unidade e luta.

Xi Jinping pede a todo o Partido e ao povo de todo o país para unir como um “ferro duro” sob a bandeira do PCCh, e unir a vontade e os esforços para dirigir o grande navio da nação chinesa rumo à grande revitalização nacional.

