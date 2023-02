Xi Jinping envia carta de congratulações ao fórum entre China e Ásia Central

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quinta-feira (16) uma carta de congratulações ao Fórum de Cooperação para a Indústria e Investimentos “China - Ásia Central”.

Na carta, o líder chinês afirmou que, nos últimos 30 anos, desde o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os cinco países da Ásia Central, Pequim estabeleceu parcerias estratégicas com cada um deles, forjando um novo caminho de boa vizinhança e de cooperação ganha-ganha e estabelecendo um novo modelo de relações internacionais. Xi Jinping apontou que o aprofundamento da cooperação industrial e de investimentos entre a China e os cinco países da Ásia Central manterá fortemente a estabilidade das cadeias de abastecimento e industrial regional, aumentará o nível de desenvolvimento industrial dos países envolvidos e sua participação na economia global, além de promover o desenvolvimento comum e a prosperidade. A China está disposta a compartilhar seu mega mercado, sistema industrial completo e tecnologia avançada com os países da Ásia Central, aprofundar a cooperação pragmática para alcançar benefícios mútuos e resultados ganha-ganha, promovendo de mãos dadas o desenvolvimento econômico regional de alta qualidade e construindo uma comunidade com futuro compartilhado China-Ásia Central.

O Fórum, com o tema “Benefícios recíprocos para promover o desenvolvimento econômico regional de alta qualidade”, foi inaugurado nesta quinta-feira (16) em Qingdao, província de Shandong.

