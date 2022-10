Xi Jinping envia carta de felicitações ao banquete anual do Comitê Nacional de Relações EUA-China

O líder chinês parabenizou o vice-presidente do Conselho de Administração do Comitê Nacional de Relações EUA-China China edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma carta de felicitações ao banquete anual de premiação do Comitê Nacional de Relações Estados Unidos-China.

O líder chinês parabenizou o vice-presidente do Conselho de Administração do Comitê Nacional de Relações EUA-China e presidente do Grupo Anda, Evan Greenberg, pelo prêmio e expressou seu apreço ao Comitê e seus membros por seus esforços contínuos para promover o desenvolvimento das relações bilaterais e o intercâmbio e a cooperação entre os dois países em vários campos.

Xi Jinping afirmou que o mundo de hoje não está calmo nem pacífico. O fortalecimento da comunicação e cooperação entre a China e os Estados Unidos ajudará a aumentar a estabilidade e a certeza, assim como auxiliará a promover a paz e o desenvolvimento mundial. A China está disposta a trabalhar com os EUA para encontrar o caminho certo de relacionamento na nova era que se baseie no respeito mútuo, coexistência pacífica, cooperação ganha-ganha e que beneficie tanto os dois países quanto o mundo.

O presidente chinês espera que o Comitê e amigos de todos os setores que se preocupam e apoiam as relações China-EUA continuem desempenhando um papel positivo em ajudá-las a voltar a um caminho de desenvolvimento saudável e estável.

