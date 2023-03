Xi Jinping envia condolências à presidente da Grécia por colisão entre trens

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quarta-feira (1) uma mensagem para a presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, expressando condolências pelo acidente de colisão entre dois trens.

Em nome do governo e povo da China, Xi Jinping expressou profundas condolências às vítimas e estendeu sincera solidariedade aos familiares, desejando também uma rápida recuperação aos feridos.

Para lamentar os mortos, a Grécia anunciou um luto nacional de três dias, do dia 1º a 3 de março. As bandeiras de todos os prédios públicos do país serão rebaixadas a meio mastro e as atividades públicas também serão suspensas. A Comissão Europeia também afirmou que hasteará a meio mastro em sua sede em Bruxelas.

Na noite de 28 de fevereiro, horário local, dois trens se colidiram perto de Tempe, a poucos quilômetros de Larissa, no centro da Grécia, deixando pelo menos 40 mortos e 85 feridos.

