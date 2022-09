Xi Jinping envia congratulações a Bolsonaro pelos 200 anos da independência do Brasil

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quarta-feira (7) congratulações ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pelo aniversário de 200 anos da independência do Brasil

Na mensagem, o líder chinês apontou que, sendo o maior país em desenvolvimento no hemisfério oeste, o Brasil tem persistido no caminho do desenvolvimento pacífico independente, exercendo uma importante influência nos assuntos regionais e internacionais. Xi Jinping lembrou que, não muito tempo atrás, ele e o presidente Bolsonaro participaram em conjunto da XIV Cúpula do Brics, promovendo resultados frutíferos na cooperação do grupo e contribuindo para o desenvolvimento pacífico do mundo.

O presidente chinês salientou que, nos últimos anos, com os esforços de ambos os lados, o relacionamento China-Brasil tem se desenvolvido de forma estável com resultados frutíferos na cooperação pragmática. Xi Jinping disse que atribui alta importância ao desenvolvimento das relações bilaterais e está disposto, junto com o presidente Bolsonaro, a promover a parceria estratégica abrangente China-Brasil para um constante e profundo desenvolvimento, de forma a beneficiar os dois países e povos.

