Xi Jinping envia congratulações a Lula pela posse na presidência do Brasil

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma carta nesta segunda-feira (2) a Luiz Inácio Lula da Silva pela sua posse como presidente da República Federativa do Brasil.

Na carta, o líder chinês lembrou que a China e o Brasil, dois grandes países em desenvolvimento com influência global e duas importantes economias emergentes, são mutuamente parceiros estratégicos globais com vastos interesses comuns e mesmas responsabilidades de desenvolvimentos. Desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 48 anos, sob os esforços de ambos, o relacionamento bilateral tem registrado um desenvolvimento contínuo, profundo, maturo e ativo, tornando-se exemplo entre grandes países em desenvolvimento com rica conotação e perspectiva promissora.

Xi Jinping apontou que atribui alta importância ao desenvolvimento da parceria estratégica global China-Brasil, e quer envidar esforços conjuntos com o presidente Lula para continuar apoiando o caminho de desenvolvimento de acordo com as circunstâncias nacionais de cada um, respeitar mutuamente os interesses centrais, promover as cooperações pragmáticas bilaterais e estreitar as coordenações em assuntos multilaterais. O líder chinês ainda pediu que ambas as partes trabalhassem com uma visão estratégica e de longo prazo para orientar e promover a parceria estratégica global China-Brasil a um nível ainda mais alto, de forma a beneficiar os dois países e seus povos.

